В Киеве два полицейских за 27 тысяч гривень продали вору кодграббер

Оперативники прокуратуры города Киева разоблачили двух правоохранителей, которые за 27 тыс. грн "реализовали» вору кодграббер - специальное устройство для считывания сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой города Киева разоблачен старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве и его помощник, которые незаконно реализовали специальное техническое средство негласного получения информации лицу для подготовки и совершения преступлений на территории столицы и Киевской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что действуя по предварительному сговору, капитан и старший сержант полиции предложили гражданину, который был задержан за совершение автомобильных краж, приобрести за 27 тыс. грн кодграббер.

Установлено, что в дальнейшем старший оперуполномоченный за неправомерную выгоду обещал скрывать факты совершения краж из автомобилей, обеспечивая угонщику непривлечение к уголовной ответственности.

В настоящее время капитану полиции сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконный сбыт специальных технических средств). Его сообщнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины.

«Учитывая, что указанные правоохранители сотрудничают со следствием и дают разоблачительные показания, по ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавили в прокуратуре.