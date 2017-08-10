В киевском метро курсирует антиукраинский поезд (фото)

Один из вагонов "зеленой" ветки столичного метрополитена пострадал от вандалов, передает ZN.UA.

По словам очевидцев, неизвестные оставили в пролетах между окнами вагона 10330 надписи "Смерть хохлам".

Граждане обратились к полиции на станции метро "Выдубычи", однако правоохранители активных действий по факту вандализма не предприняли, посоветовав не обращать внимание.

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