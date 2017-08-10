В Харькове водитель внедорожника протаранил отделение банка (видео)
11:05, 10 августа 2017Происшествия
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К счастью, от выходки пьяного водителя никто не пострадал.
Водитель внезапно дал газ и на полной скорости влетел в финансовую организацию, расположенную на первом этаже торгового центра. Машина остановилась уже внутри помещения.
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К счастью, банк уже завершил рабочий день, поэтому в результате неожиданной атаки никто из сотрудников не пострадал. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.
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