В Харькове водитель внедорожника протаранил отделение банка (видео)

11:05, 10 августа 2017
Происшествия
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К счастью, от выходки пьяного водителя никто не пострадал.

Водитель внезапно дал газ и на полной скорости влетел в финансовую организацию, расположенную на первом этаже торгового центра. Машина остановилась уже внутри помещения.

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К счастью, банк уже завершил рабочий день, поэтому в результате неожиданной атаки никто из сотрудников не пострадал. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

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Теги: #Харьков#джип протаранил банк