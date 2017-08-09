В Киеве пьяный водитель совершил 4 ДТП и заявил о "подставе" (фото, видео)

Пьяный водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сначала на улице Кирилловской он въехал в автомобиль, где находилась женщина с ребенком и скрылся.

Возле поворота на ул. Саратовскую на полном ходу влетел в заднюю часть попутного авто Toyota. Затем он снес временный забор и вместе со знаком протащил его за собой, а уже после этого влетел во встречный Nissan.

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И на сам конец, уже возле вул. Стеценко, 1Б, припарковался на встречной полосе, выбежал из авто, пытался перелезть в гаражный кооператив через забор. Его здесь уже остановили сотрудники патрульной полиции вместе с охранниками частной фирмы и неравнодушные граждане.

В драгер горе-водитель "задул" на 2,27 промилле, а в телефонном разговоре из женщиной сказал: "Я не ехал, Марина, это подстава".

"Героем истории" оказался мужчина 15.04.1990 года рождения.