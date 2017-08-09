На Харьковщине пес-пограничник нашел марихуану в сумке с луком (видео)

В пункте пропуска "Гоптовка" харьковские таможенники обнаружили почти 70 граммов марихуаны, которую изобретательный гражданин спрятал в луке. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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Отмечается, что мужчина направлялся из Мариуполя в Москву как пассажир одного из авто и заявил об отсутствии предметов, запрещенных к перемещению через границу. При этом служебная собака таможенников Любомир неоднократно реагировал на сумку с личными вещами мужа.

При осмотре сумки обнаружили пакет с пятью луковицами, две из которых были склеены, а внутри находились пакетики с марихуаной. В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.