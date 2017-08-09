В Харькове брат митрополита УПЦ МП пять раз за полгода побывал в суде из-за пьяной езды

Бывший депутат от Партии Регионов и брат харьковского митрополита Онуфрия Яромир Легкий пять раз за полгода побывал в суде из-за вождения в состоянии опьянения. Об этом сообщает харьковское издание Newsroom со ссылкой на данные портала “Судова влада”.

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Ночью 5 июля полицейские задержали водителя на площади Свободы, у него были признаки опьянения. Он отказался проходить проверку на наличие алкоголя в организме. Вскоре правоохранители выяснили, что мужчина уже дважды за год привлекался за вождение транспортных средств в нетрезвом виде. Горе-водителю грозил штраф (40,8 тысяч гривен) и лишение прав, однако, Ленинский суд отправил дело на доработку, не увидев доказательств повторной езды в пьяном виде.

Ранее Яромир Легкий уже побывал в суде после того, как врезался в Suzuki Grand Vitara на Московском проспекте. Тогда он заплатил штраф в размере 340 гривен. Спустя месяц он столкнулся в электроопорой и заплатил еще два штрафа: 3400 грн. за езду в нетрезвом состоянии и 340 грн. непосредственно за аварию. Оба раза после ДТП гражданин отказывался проходить проверку на алкоголь.

В октябре прошлого года брата митрополита УПЦ МП в очередной раз остановили на Клочковской и обнаружили явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неровную ходьбу и дрожащие пальцы. Проходить тест на “драгере” мужчина традиционно отказался. В очередной раз его не привлекли к ответственности в виду того, что судья не посчитал достаточно убедительными доказательства обвинения.

В июне этого года Легкого остановили на Полтавском шляхе. Тогда он был за рулем Mersedes-Benz. История в очередной раз повторилась: судья посчитал, что нет доказательств того, что мужчина находился в состоянии опьянения.