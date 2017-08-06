На Донетчине в результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один пострадал

В Донецкой области в результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла во дворе частного домохозяйства в с. Дачное Марьинского района сегодня, 6 августа, в 00.30.

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В результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один госпитализирован в городскую больницу.

Правоохранительными органами проводится расследование.