На Донетчине в результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один пострадал
10:57, 06 августа 2017Происшествия
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В результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один госпитализирован в городскую больницу.
Правоохранительными органами проводится расследование инцидента / фото УНИАН
В Донецкой области в результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один пострадал.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла во дворе частного домохозяйства в с. Дачное Марьинского района сегодня, 6 августа, в 00.30.
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В результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один госпитализирован в городскую больницу.
Правоохранительными органами проводится расследование.
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