Во львовской психбольнице пациент захватил в заложники несколько десятков больных, полиция прибегла к штурму

Патрульные Львова освободили заложников, которых захватил пациент львовской психиатрической больнице. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львова.

Сегодня, 4 августа, около 19.00 во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовского психиатрической больницы, расположенной по улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая учинить над ними физическую расправу.

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"На место происшествия первыми прибыли сотрудники Управления патрульной полиции города Львова. Командир 2 батальона Роман Блихарский принял решение о штурме заблокированного помещения. Патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

"Мы услышали крики о помощи, поэтому приняли решение оперативно брать штурмом и освобождать заложников", - рассказал Роман Блихарский.

Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

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"Чуть больше чем месяц назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников сегодня в 11.00 опять был помещен в медицинское учреждение. Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десятерых пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и работники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно норм Уголовного кодекса Украины.