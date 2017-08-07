В Николаеве участник украинской рок-группы Green Grey попал в ДТП

В Николаеве на пересечении улиц Троицкая и Электронная произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Geely.

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Причиной аварии стало несоблюдение дистанции между автомобилями: во время движения водитель Daewoo не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с Geely, сообщает сайт "0512".

Как стало известно, за рулем Daewoo в момент аварии находился басист группы Green Grey Сергей Иофик. В Николаеве артист был проездом из Киева.

В результате ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Справка. Green Grey — одна из самых известных рок-групп Украины, основанная в Киеве весной 1993 года. B начале своей карьеры Green Grey играли жизнерадостную молодёжную музыку, представлявшую собой смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений — фанка, рока, трип-хопа. Сами участники группы называли свой стиль "укр-попом" — по аналогии с "брит-попом".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в субботу в результате ДТП погибла экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная.