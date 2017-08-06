Экс-нардеп от Партии регионов Бережная разбилась в ДТП: за дочерью погибшей прилетел таинственный отец - СМИ

За дочерью погибшей в ДТП бывшего нардепа от Партии регионов Ирины Бережной в Задар уже прибыл отец ребенка. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

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Различные СМИ сообщают, что это - бизнесмен Борис Фуксман, отношения с которым Бережная тщательно скрывала. После расследования всех обстоятельств ДТП тело Бережной передадут для захоронения родственникам.

Как сообщал УНИАН, 5 августа экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная погибла в Хорватии. Машина, в которой она находилась, ночью сорвалась с серпантина.

Водитель и Бережная погибли на месте. 8-летняя дочь экс-нардепа получила травмы и была госпитализирована в больницу города Задар.