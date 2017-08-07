В Сумах СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 10 млн грн

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 миллионов гривен, который выводил в «тень» средства из реального сектора экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управления СБУ в Сумской области, правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные сделки выводили в «тень» и переводили в наличные средства почти десяти предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертцентра были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

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«Во время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники СБУ 3 августа изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карты для получения наличных. Со слов задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Сейчас заблокированы счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, в ближайшее время на них будет наложен арест.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.