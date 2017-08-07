Харьковчанина, повалившего шесть военных памятников из-за обиды на отца, приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Люботинский горсуд области признал виновным 29-летнего мужчину в надругательстве над памятниками борцам против нацизма во Второй мировой войне из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 297 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает Depo.Харьков.

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Как рассказали в ведомстве, летом в 2015 году харьковчанин приехал в Люботин. Там он познакомился с компанией местных жителей. Вместе они распивали алкогольные напитки. Утром, гуляя по парку Железнодорожников, пьяный мужчина стал валить памятники, установленные в честь люботинцев, которые погибли во Второй мировой войне.

"В общем вандал повредил шесть памятников. Производственному управлению коммунального хозяйства Люботинского горсовета нанесен ущерб на сумму почти 40 тыс. грн.", - отметили в прокуратуре области.

В суде мужчина заявил, что памятники вызвали у него "плохие воспоминания об отце, который проходил службу в рядах советской армии и бросил его и мать, когда он был еще маленьким".

В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.