В Одессе столкнулись несколько авто: пострадали четверо людей, среди них - трое малолетних детей

В Одессе сегодня при столкновении нескольких автомобилей пострадали четыре человека, в том числе трое малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около полудня на Объездной дороге.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Renault Magnum, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Vito. После столкновения с грузовиком микроавтобус столкнулся с еще одним грузовым автомобилем Renault, который двигался в попутном направлении, а также - автомобилем Citroen, который двигался по полосе встречного движения.

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В результате дорожной аварии четверо пассажиров Mercedes получили телесные повреждения – трое малолетних детей (все в возрасте до 6 лет) и 28-летняя женщина. Потерпевших доставили в медицинское учреждение. На место происшествия прибыл следователь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как уточнил представитель регионального главка Нацполиции, потерпевшие – жители Тернополя