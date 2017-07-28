В Марьинке ранили местного жителя выстрелом в окно дома – полиция
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
В Марьинке Донецкой области ранен местный житель в результате попадания пули в окно его квартиры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
«Установлено, что вчера вечером 35-летний мужчина получил пулевое ранение ноги, находясь по месту жительства. Первую медицинскую помощь получил в больнице г. Курахово», - говорится в сообщении.
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По словам потерпевшего, ранение он получил в результате попадания пули в окно дома. По предварительным данным, в то время обстрелов города не было, однако периодически происходят одиночные выстрелы со стороны боевиков.
Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.