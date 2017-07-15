В Марьинке под обстрел боевиков в очередной раз попали жилые районы
Вражеские гранаты разорвались неподалёку от жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной.
В Марьинке под обстрел боевиков в очередной раз попали жилые районы.
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Как сообщает в Facebook украинская сторона Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК), вчера около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов вновь попали жилые кварталы.
Вражеские гранаты разорвались неподалёку от жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной.
Среди местных жителей пострадавших нет.
В Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация об окончательных последствиях обстрела уточняется.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 35 раз нарушали перемирие, трое украинских военных получили ранения, один погиб.