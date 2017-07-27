Взрыв автомобиля в Днепре квалифицируют как покушение на преступление и умышленное убийство

По факту взрыва автомобиля на проспекте Поля в Днепре возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

«По факту взрыва автомобиля на проспекте Поля в Днепре возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре взорвался автомобиль, госпитализирована 27-летняя женщина, которая находилась за рулем. Кроме владелицы автомобиля, травмирована еще одна женщина, проходившая мимо места происшествия.