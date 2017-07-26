На столичной Оболони пьяный мужчина устроил стрельбу (фото)

На столичной Оболони полицейские задержали мужчину, который стрелял из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении и имел при себе оружие.

«Полицейские выяснили, что правонарушителя вывела на улицу охрана одного из развлекательных заведений. Но посетитель категорически не согласился с этим решением и начал ссору. Поэтому он достал оружие и начал стрелять», - говорится в сообщении.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители выяснили, что 34-летний мужчина ранее имел проблемы с законом за сопротивление работникам полиции.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН ранее, пьяный полковник разведки устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Увидев стражей порядка, мужчина выбросил оружие и попытался убежать, но его задержали. Тогда он показал удостоверение полковника и попытался "замять" дело.