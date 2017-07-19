Стрельба на Оболони: пьяный полковник хвастался коллекцией "ксив" - журналист (фото, видео)

Конотопенко, устроивший стрельбу в Киеве, оказался владельцем коллекции удостоверений различных силовых структур. Кроме того, его ранее задерживали за рулем в состоянии опьянения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Синицын.

В сентябре 2016-го пьяный полковник СБУ Конотопенко на автомобиле Honda CR-V осуществляет столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo - тяжелые травмы получает пассажир Aveo, рассказал Синицын.

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"Саша светит "ксивами" полковника СБУ, помощника главы аппарата пенитенциарной службы и "ксивами" МВД на фамилию Кононенко. Дело заминают", - говорится в сообщении журналиста.

Синицын рассказал, что когда об этом узнали журналисты, поднялся шум, но быстро затих.

"Вчера Саша на Оболони пьяный стреляет из травмата по воображаемым врагам. Приезжают копы, Саша бросает ствол, дерется с копами и пытается скрыться на Toyota Camry. Потом светит "ксиву" Главного управления разведки (заместитель начальника управления) и пытается "порешать", - напомнил журналист.

Кроме того, у Конотопенко снова нашли коллекцию "ксив".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

В пресс-службе Минобороны заявили, что задержанный в Киеве гражданин с удостоверением сотрудника ГУР МО Украины уволен с военной службы еще весной 2017 года. В свою очередь, в СБУ сообщили, что его уволили еще в 2016, он перевелся в другое ведомство.

Как сообщал УНИАН, пьяный полковник разведки устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Увидев стражей порядка, мужчина выбросил оружие и попытался убежать, но его задержали. Тогда он показал удостоверение полковника и попытался "замять" дело.