В Днепре сегодня попрощаются с убитыми в перестрелке АТОшниками (видео)

Ветеранов АТО Алексея Вагнера и Максима Иващука, убитых во время стрельбы в Днепре, похоронят сегодня, 26 июля. Об этом говорится в сообщении ТСН. Утро.

Погибшие пришли на встречу бывших бизнес-партнеров на просьбу одного из них для поддержки. Сами с конфликтом они связаны не были. Алексея убили на месте, Максим умер в больнице.

Читайте также"Никто не ожидал, что он приедет нас убивать": раненный адвокат о расстреле АТОшников в Днепре

Как сообщал УНИАН, в больнице Днепра находятся четверо мужчин, подозреваемых в расстреле участников АТО в ресторане «Дом», в результате которого два человека погибли, еще пять человек получили ранения.

Двое пострадавших из четырех в настоящее время задержаны (по ст. 208 Уголовного кодекса) - они взяты под охрану в лечебном учреждении. Роль еще двух участников конфликта, которые находятся в больнице, исследует следствие.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 г. р.) и Максим Иващук (1981 г.р.).

Также ранение в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

Трое из пострадавших нападающих - жители Днепропетровской области. Еще один - иностранный гражданин.