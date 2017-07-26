У львовянина правоохранители изъяли 100 килограммов янтаря

Правоохранители во время обысков в доме жителя Львова изъяли около 100 килограммов янтаря. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст.198, ч.4 ст.240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, приобретени, хранени и сбыт имущества, заведомо полученного преступным путем) проведен комплекс следственных и розыскных действий, направленных на документирование и пресечение фактов незаконной торговли камнями янтаря на территории Львовской области", - говорится в сообщении.

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В рамках следственных действий в уголовном производстве установлено, что житель Львовской области накапливает и осуществляет сбыт янтаря, который получен преступным путем.

"В ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве, 25 июля в г. Львове по месту жительства фигуранта проведен неотложный обыск, в ходе которого было изъято около 100 кг камней янтаря, из которых ориентировочно 70 кг сырца и 30 кг обработанного камня", - отметила Сарган.