Во Львове горел инструментальный завод (фото, видео)
17:50, 25 июля 2017Происшествия
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Над заводом в небо поднялся высокий столб густого черного дыма, который было видно из разных районов города.
Дым от пожара был виден с разных концов города \ varta1.com.ua
Во Львове на улице Замарстыновской произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Varta1 со ссылкой на свидетелей происшествия.
Читайте такжеВо Львове горел цыганский табор, его обитатели ночью выехали поездами в ЗакарпатьеКак сообщил представитель ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, пожар произошел в заброшенном помещении цеха. Огонь полностью ликвидировали в 16:15. «Загорелся мусор на площади 300 м2. Огонь перекинулся на крышу. Никто не пострадал. Здание заброшено, полуразвалившееся, окна выбиты », - рассказал он.
Львовский инструментальный завод занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы и производством инструментов. Находится в частной собственности.
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