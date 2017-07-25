Во Львове горел инструментальный завод (фото, видео)

Во Львове на улице Замарстыновской произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Varta1 со ссылкой на свидетелей происшествия.

Читайте такжеВо Львове горел цыганский табор, его обитатели ночью выехали поездами в ЗакарпатьеКак сообщил представитель ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, пожар произошел в заброшенном помещении цеха. Огонь полностью ликвидировали в 16:15. «Загорелся мусор на площади 300 м2. Огонь перекинулся на крышу. Никто не пострадал. Здание заброшено, полуразвалившееся, окна выбиты », - рассказал он.

Львовский инструментальный завод занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы и производством инструментов. Находится в частной собственности.