Спасатели не подтверждают информацию о падении самолета под Харьковом

Госслужба по чрезвычайным ситуациям не подтверждает информацию пользователей социальных сетей о падении самолета под Харьковом. В полиции информацию также не подтвердили.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, один заявитель сегодня, 24 июля, в 14:10 обратился к спасателям и сообщил, что на окраине Харькова видел задымленный самолет на очень низкой высоте.

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Он подчеркнул, что заявитель не сообщал о том, что видел падение самолета. Несмотря на это, к вероятному месту происшествия отправили пять экипажей спасателей, а для облета территории с аэродрома подняли вертолет. Информация о падении самолета не подтвердилась.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что в полицию с заявлениями о падении самолета никто не обращался. Однако появившуюся в соцсетях информацию проверили. "Информация не подтвердилась", - отметили в полиции.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщали, то под Харьковом упал транспортный самолет. Правоохранители точной информации не сообщали.