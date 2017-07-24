СМИ сообщили о падении транспортного самолета под Харьковом, спасатели не подтвердили

Сегодня днем, 24 июля, под Харьковом якобы упал самолет. Как сообщает "Сегодня", инцидент произошел приблизительно в 14.30.

"При выезде на окружную со стороны Чугуева навстречу нам пролетел очень низко небольшой транспортник. Сейчас находимся на заправке. Куча пожарных машин. Никто не знает точного места крушения", – пишет очевидец Алексей Ермоленко.

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"В Харькове около часа назад упал транспортник. Очевидцы пишут, что при посадке. Аэродром со стороны Чугуева. Возможно, военный", - пишет в Facebook Евгений Ростовский.

В то же время, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и полиция информацию не подтвердили.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, один заявитель сегодня, 24 июля, в 14:10 обратился к спасателям и сообщил, что на окраине Харькова видел задымленный самолет на очень низкой высоте.

Он подчеркнул, что заявитель не сообщал о том, что видел падение самолета. Несмотря на это, к вероятному месту происшествия отправили пять экипажей спасателей, а для облета территории с аэродрома подняли вертолет. Информация о падении самолета не подтвердилась.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье частный самолет перевернулся при аварийной посадке. В результате аварии пострадали три человека.