В Житомире возле железнодорожного вокзала на путях нашли боеприпасы времен Второй Мировой войны

Сегодня утром в Житомире возле железнодорожного вокзала на путях нашли два боеприпаса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Житомира Светлана Зиляк. По ее словам, два снаряда времен Второй Мировой войны обнаружили сегодня утром между путями железнодорожного вокзала «Житомир». Снаряды лежали в 300 метрах от помещения вокзала между рельсами. Их нашел работник вокзала при осмотре железнодорожного полотна, после этого были вызваны взрывотехники и обеспечена охрана места происшествия.

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"Прибыв на место происшествия, взрывотехники осмотрели эти предметы и сообщили, что речь идет о особо опасных артиллерійських снарядах, которые подлежат немедленному уничтожению",- уточнила Зиляк.

Специалисты изъяли снаряды, а затем уничтожили их в специально отведенном месте.

Также, по данным отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции в Житомирской области, из-за этих боеприпасов на полчаса останавливалось движение поездов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Происшествие предварительно квалифицировали по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).