На Житомирщине при попытке самостоятельного тушения пожара травмировался мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 22 июля в 10:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частной деревянной хозяйственной постройке в селе Голуб'ятин Попельнянского района.

На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что очаг возгорания находится внутри здания и огнем охвачены домашние вещи. Огнеборцы пожар в 11:20 локализовали и в 12:20 – ликвидировали. Огнем повреждено стену на площади 6 кв. м. и вещи домашнего обихода.

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При попытке самостоятельного тушения пожара травмировался 35-летний мужчина, которого с ожогами различной степени тяжести 25% тела госпитализировали в реанимационное отделение Попельнянской центральной районной больницы.

К тушению пожара привлекалось 4 спасателей и 1 единица пожарной техники.

Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.