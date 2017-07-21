На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание автоцистерны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 20 июля в 23:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Volvo» в селе Станишовка Житомирского района. К месту происшествия было направлено два отделения пожарных 11-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. Со слов водителя выяснилось, что во время движения у грузовика с полуприцепом лопнуло колесо, в результате чего загорелась цистерна. Попытки водителя потушить огонь самостоятельно оказались тщетными.

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Силами спасателей пожар был локализован в 23:45, ликвидация же произошла в 01:05. Огнем уничтожен прицеп грузовика. Погибших и травмированных в результате чрезвычайного происшествия нет.