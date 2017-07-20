В Харькове неизвестные зарезали таксиста и оставили его тело на заднем сиденье авто (фото)

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда неизвестные убили водителя такси. Об этом сообщает местное издание 057.ua.

Местные жители нашли машину одной из служб такси около восьми утра. На заднем сидении был обнаружен труп водителя. По заключению экспертов, мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений.

"На место тут же выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что у погибшего нашли множественные ножевые ранения. Труп находился на заднем сидении его машины". - рассказала пресс-офицер ГУНПУ в Харьковской области Елена Баранник.

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Также известно, что у водителя такси пропали все деньги. Кроме того, капот машины был приоткрыт.

По данному факту в полиции открыли два уголовных производства по статьям "умышленное убийство", а также "разбой" УК Украины. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Харькове убили иностранного студента. Погибший оказался гражданином Марокко, он учился в одном из харьковских вузов.