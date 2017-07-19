В Киеве в ЖЭКе неизвестные расстреляли мужчину, отобрав у него 200 тысяч гривень (фото, видео)

Сегодня днем в Киеве в ЖЭКе трое неизвестных ограбили мужчину, сделав несколько выстрелов ему в голову.

Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook .

"Сегодня днем, примерно в 14:00, произошло ЧП в Подольском ЖЭКе №710, что на М. Гречко, 10В: трое неизвестных напали на мужчину, совершили 4 выстрела из неустановленного оружия в область головы. Потерпевший жив, медики оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, у него отобрали 200 000 гривень.

Сообщается, что грабители скрылись на автомобиле и когда покидали место преступления едва не въехали в машину с мамой и ребенком.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа.