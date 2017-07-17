Смерть подростка из-за взрыва в Одессе: гранату погибшему подарил знакомый (фото)

В Малиновском районе Одессы сегодня в результате взрыва гранаты погиб 16-летний подросток, еще двое госпитализированы. Полиция установила, что гранату погибшему подарил его знакомый, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители провели осмотр гаража, принадлежащего семье указанного парня. "В результате полицейские обнаружили 4 гранаты Ф1, 3 гранаты РГД-5, тротиловую шашку весом 400 г (ТШ-400), 7 запалов к гранатам, 2 ручные дымовые гранаты РТГ-2Ч и 1 - РТГ- 2Б, а также сигнальные осветительные патроны, три саперные лопаты и спусковой механизм гранаты РПГ-22", - сказано в сообщении.

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Кроме этого, в квартире семьи парня, который подарил гранату, были обнаружены патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм. Окончательное их количество устанавливается.