В Гнутово трактор подорвался на взрывном устройстве, пострадали два человека
13:23, 17 июля 2017Происшествия
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На место выехали, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.
Полные обстоятельства происшествия выясняются / Фото УНИАН
В Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
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Происшествие произошло сегодня около 11.00. Известно о двух пострадавших. Полные обстоятельства выясняются.
На место направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.
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