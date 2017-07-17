В Гнутово трактор подорвался на взрывном устройстве, пострадали два человека

В Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

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Происшествие произошло сегодня около 11.00. Известно о двух пострадавших. Полные обстоятельства выясняются.

На место направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.

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