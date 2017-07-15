В Киеве дети принесли на игровую площадку рюкзак с гранатой (видео)
16:33, 15 июля 2017Происшествия
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Дети нашли рюкзак, а на игровой площадке решили посмотреть что находится внутри.
Повезло, что в этот момент на площадке находился мужчина, который забрал у них опасную "игрушку" / фото УНИАН
В Киеве на Апрельском переулке дети нашли рюкзак с гранатой. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
"Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть что внутри и нашли гранату. Повезло, что в этот момент на площадке находился мужчина, который забрал у них опасную "игрушку" и вызвал патрульных", - отмечается в сообщении.
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