В Киеве дети принесли на игровую площадку рюкзак с гранатой (видео)

В Киеве на Апрельском переулке дети нашли рюкзак с гранатой. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть что внутри и нашли гранату. Повезло, что в этот момент на площадке находился мужчина, который забрал у них опасную "игрушку" и вызвал патрульных", - отмечается в сообщении.

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На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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