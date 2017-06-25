В Николаеве подросток застрелился из отцовского дробовика по неосторожности

В Николаеве в больнице от огнестрельного ранения умер 14-летний мальчик, по предварительным данным, который случайно выстрелил себе в живот из отцовского дробовика, найденного дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, ребенок умер 24 июня около 21.00 в больнице.

Сигнал о госпитализации от медиков поступил в полицию в этот же день в 15.21.

«В полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что с огнестрельным ранением охотничьей дробью в живот и руку госпитализированы 14-летнего мальчика», - говорится в сообщении.

Раненому подростку была проведена операция, во время которой медики пытались спасти ребенку жизнь, но он, не приходя в сознание, умер.

Отец парня рассказал следователям, что сын нашел дома сумку с оружием и в результате неосторожного обращения случайно выстрелил себе в живот.

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«Во время осмотра домовладения правоохранителями были обнаружены и изъяты фрагменты пыжа и охотничьего патрона, предмет, похожий на гранату РГД-5, запал, предварительно от гранаты, 10 патронов с резиновыми пулями, предмет, похожий на обрез ружья, магазин от пистолета неизвестной марки, которые 42-летний домовладелец хранил незаконно, за что был задержан в порядке ст.208 УПК Украины», - отметили в полиции.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Устанавливается его принадлежность.

Следователями Корабельного отдела полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет, и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.