Спасатели озвучили шокирующую статистику гибели людей на водоемах

10:51, 15 июля 2017
Происшествия
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Всего с начала года на водоемах в стране уже погибли 456 человек, среди них -  49 детей.

Спасены 350 человек, в том числе 80 детей / фото УНИАН

В Украине с начала года на водоемах погибли 49 детей.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, только с начала лета на реках и озерах погибли 35 детей.

Всего с начала года на водоемах в стране уже погибли 456 человек. Спасены 350 человек, в том числе 80 детей.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время отдыха возле водоемов.

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Теги: #ГСЧС#гибель на воде