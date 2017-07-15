Спасатели озвучили шокирующую статистику гибели людей на водоемах

В Украине с начала года на водоемах погибли 49 детей.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, только с начала лета на реках и озерах погибли 35 детей.

Всего с начала года на водоемах в стране уже погибли 456 человек. Спасены 350 человек, в том числе 80 детей.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время отдыха возле водоемов.