Во Львове неизвестные забросали женский монастырь "коктейлями Молотова", десятки отравленных продуктами горения (фото)

В поселке Брюховичи, который территориально относится к Львовскому городскому совету, неизвестные сегодня ночью бросили в фасад здания женского монастыря пять бутылок с горючим веществом, что привело к пожару.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции области.

Как отмечается в сообщении, 14 июля в 00:19 поступило сообщение о пожаре в помещении женского монастыря на ул. Школьной в поселке Брюховичи (Львовский городской совет). Огнем поврежден фасад дома и два окна. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

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Правоохранители установили, что неизвестные бросили в фасад здания пять бутылок с горючим веществом.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА, в 02:11, по сообщению диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, с признаками легкого отравления продуктами горения обратились 20 человек, находившихся в помещении монастыря, которые бригадами скорой медицинской помощи доставлены во Львовскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

На своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что «в пгт Брюховичи на территорию монастыря неизвестные бросили бутылки с жидкостью «коктейль Молотова», по этому адресу находится монастырь святого пророка Ильи (правоверные греко-католики), где проживают 30 человек, в результате чего был поврежден фасад и два окна на первом и втором этаже».

Как сообщал УНИАН, 3 июля в главную львовскую синагогу бросили коктейль Молотова.