В главную львовскую синагогу бросили коктейль Молотова

В действующую синагогу на ул. Братьев Михновских, 4 во Львове бросили коктейль Молотова. Хотя инцидент произошел 30 июня утром в 04:00, об этом стало известно лишь в понедельник, 3 июля, после сообщения пресс-службы Львовского горсовета, передает ZAXID.NET.

Директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда «Хесед-Арье» Адель Дианова сообщила, что кроме этого случая во Львове произошел еще один акт вандализма в отношении евреев – на стенах синагоги на ул. Шолом-Алейхема, 12 неизвестные написали оскорбительные высказывания.

«На ул. Михновских в синагогу бросили «коктейль Молотова». Но в окно он не попал – он ударился в стену между окнами, через что упал на двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи – «Долой жидовскую власть» и «Жиды, помните 1 июля», намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7 тысяч евреев», – рассказала Адель Дианова.

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В то же время в горсовете заявили, что осуждают акты вандализма в отношении евреев.

«Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет толерантным городом», – заявил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Ранее во Львове два российских банка забросали "коктейлями Молотова".