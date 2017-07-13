В Николаеве пьяный "гонщик" на бешеной скорости сбил мужчину на пешеходном переходе

Пьяного водителя, который на бешеной скорости на пешеходном переходе насмерть сбил человека, задержали правоохранители Николаева. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция обнародовала видео, как произошла авария. Его нашли в телефоне друзей водителя, которые снимали всю ночную гулянку. Компания из четырех мужчин и девушки за несколько часов до аварии пьют алкоголь прямо на капоте машины. Потом они все вместе устраивают гонки по городу на скорости в 160 км в час.

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И на пешеходном переходе насмерть сбивают мужчину. Автомобиль разбился вдребезги, но остановился только через 125 метров от места ДТП. Водитель и пассажир бросились наутек. Водителя остановили очевидцы. Они передали его полиции. Задержанному выбирают меру пресечения.

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Напомним, ранее экс-глава Умани совершила несколько ДТП и сбила насмерть прохожую.