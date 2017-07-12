Разбила 10 машин и переехала человека: экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах (фото)

Экс-глава Умани совершила несколько ДТП и сбила насмерть прохожую.

Читайте такжеВ Киеве возле Рады авто сбило полицейского (видео)

Об этом сообщает ТСН.

74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе. Однако на этом не остановилась и совершила еще ряд ДТП.

После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, жизнь которой не удалось спасти. Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными. В результате у них переломы ног.

После этого, по словам свидетелей, водитель начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства.

Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета. Женщина отказалась давать показания полицейским и пожаловалась на плохое самочувствие, ее доставили в больницу. По словама очевидцев, она разбила с десяток машин.