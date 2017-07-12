В Борисполе в квартире многодетной семьи прогремел взрыв

16:44, 12 июля 2017
Происшествия
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В квартире выбиты стекла, из людей никто не пострадал. 

Взрывом выбило стекла в квартире / ГУ Нацполиции Львовской области

Правоохранители устанавливают причину взрыва на первом этаже девятиэтажного дома в Борисполе. Об этом сообщает пресс-службаполиции Киевской области.

Взрыв в квартире в Борисполе / ГУ Нацполиции Львовской области

В результате инцидента никто не пострадал.

"В Борисполе в квартире, расположенной на первом этаже 9-ти этажного дома, произошел взрыв - выбиты стекла, из людей никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, вызванные другие архитектурно-экспертные службы", - говорится в сообщении.

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Установлено, что в квартире проживает многодетная семья, газ был отключен еще в 2015 году. На момент взрыва жителей дома не было.

Взрыв в квартире в Борисполе / ГУ Нацполиции Львовской области

Работники полиции при осмотре места происшествия обнаружили обугленную бытовую технику - стиральную машину. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в 13.35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская» в Киеве. По предварительной информации правоохранительных органов, в здании мог взорваться газ. Причины выясняются. В результате взрыва погибли два человека и пострадали шестеро.

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Теги: #взрыв в Киеве#взрыв в квартре