В Борисполе в квартире многодетной семьи прогремел взрыв

Правоохранители устанавливают причину взрыва на первом этаже девятиэтажного дома в Борисполе. Об этом сообщает пресс-службаполиции Киевской области.

В результате инцидента никто не пострадал.

"В Борисполе в квартире, расположенной на первом этаже 9-ти этажного дома, произошел взрыв - выбиты стекла, из людей никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, вызванные другие архитектурно-экспертные службы", - говорится в сообщении.

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Установлено, что в квартире проживает многодетная семья, газ был отключен еще в 2015 году. На момент взрыва жителей дома не было.

Работники полиции при осмотре места происшествия обнаружили обугленную бытовую технику - стиральную машину. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в 13.35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская» в Киеве. По предварительной информации правоохранительных органов, в здании мог взорваться газ. Причины выясняются. В результате взрыва погибли два человека и пострадали шестеро.