Разрушенный взрывом дом в Киеве подлежит сносу - КГГА

Жилой дом на Голосеевском проспекте в Киеве, где 8 июля произошел взрыв, скорее всего, подлежит сносу.

Об этом во время пресс-брифинга заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис, сообщили в пресс-службе КГГА.

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«Дом был построен, ориентировочно, в 1984 году. Согласно заключениям экспертов, после взрыва он находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, а восстановление - нецелесообразно. Люди получат временное жилье на период разрешения этой ситуации», - сказал он.

По информации Плиса, по состоянию на утро 10 июля в общежитие на улице Оболонской, 34, куда столичные власти временно отселили пострадавших, перемещены 24 человека из 77 зарегистрированных в доме. Часть людей размышляют, нужно ли им временное жилье, часть отказались от него.

Два человека - 14-летний сын погибшей женщины и один взрослый - находятся в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести.

Также в КГГА сообщили, что сегодня на месте аварии состоялось заседание штаба Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при горадминистрации. Решается вопрос, каким образом пострадавших жильцов смогут обеспечить постоянным жильем. До момента решения этого вопроса они имеют возможность находиться во временном жилье, предоставленном КГГА.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в 13.35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в здании мог взорваться газ. Причины выясняются. В результате взрыва погибли два человека и пострадали шестеро.

Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.