Во Львовской области в автобусе во время движения разорвался бачок охлаждения, есть пострадавшие (фото)

Во Львовской области в рейсовом во время движения произошел разрыв расширительного бачка системы охлаждения, в результате чего ожоги получили водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции области, 11 июня, около 19.00, в Турковскую районную больницу доставили пять человек с тяжелыми ожогами, которые они получили во время движения пассажирского автобуса.

Как выяснили правоохранители, в рейсовом автобусе марки «Эталон», который следовал по маршруту «Львов - Гусиное», во время движения произошел разрыв расширительного бачка системы охлаждения.

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В результате аварии получили ожоги 43-летний водитель автобуса и четверо пассажиров, в том числе две девочки 7 и 8 лет. У пострадавших ожоги тела и конечностей различной степени тяжести. Восьмилетняя школьница находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное грубое нарушение правил эксплуатации транспорта) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в киевской маршрутке взорвалась система охлаждения. В результате этого пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание - его пассажиры вынесли из автобуса.