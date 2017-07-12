В Киеве возле Рады авто сбило полицейского (видео)

11 июля неподалеку от здания Рады в столице автомобиль Hyundai сбил сотрудника полиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"В центре Киева, возле Верховной Рады, на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского, водитель автомобиля Hyundai сбил перебегающего на "зелёный" сигнал светофора лейтенанта полиции", - говорится в сообщении.

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При столкновении с автомобилем правоохранитель ударился головой о лобовое стекло, а также травмировал ногу, его госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, 6 июля напротив Кабмина, где протестовали пенсионеры МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов.