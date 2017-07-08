На Тернопольщине автобус с туристами упал в пропасть, есть жертва

ДТП произошло на Тернопольщине, в селе Ягельница Чертковского района около 18:00 часов 8 июля, как сообщает "НТК".

Автобус "Setra" с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В салоне находилось 45 человек, в том числе дети.

"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекотило в обрыв", - сообщает пассажирка.

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На месте работают медики. Есть много травмированных. Погибла 25-летняя коломиянка.

Люди с помощью крестьян и неравнодушных очевидцев выбирались из автобуса, повыбивав окна.

Пострадавших везут в Чертковскую больницу. Как сообщили телеканалу НТК собственные источники, в больницу госпитализировали минимум 5 человек.