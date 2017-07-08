На Житомирщине пограничники задержали сборщиков ягод, которые хотели незаконно пересечь границу

В Житомирской области пограничники задержали трех человек без документов, которые собирали ягоды и намеревались незаконно пересечь государственную границу.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук, нарушителей задержали 7 июля пограничники отдела «Копище» Житомирского отряда.

"Правонарушителями оказались граждане Украины - жители приграничного населенного пункта 19-ти, 23-ех и 24-ех лет", - говорится в сообщении.

Сейчас за нахождение в пограничной полосе без документов правонарушителей привлекли к ответственности, а за попытку незаконного пересечения границы в отношении них составлены административные протоколы.

"Только за последние две недели пограничники Житомирского отряда вернули от государственной границы во время сбора дикоросов 215 человек, 10 из которых дети", - уточнил Шахрайчук.