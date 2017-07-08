Полиция проводит расследование по факту обстрела из гранатомета магазина в Мукачево

Полиция проводит расследование по факту обстрела из гранатомета магазина в г. Мукачево Закарпатской области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным ведомства, сегодня, 8 июля, в 3:20 в мукачевскую полиции поступило сообщение от работника частной фирмы о том, что он слышал два выстрела.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика. В результате инцидента никто не пострадал, однако повреждены витрина магазина и некоторый товар.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

На месте происшествия работают следователи.