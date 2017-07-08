В Житомирской области спасатели освободили из искореженного грузовика пострадавшего мужчину

На Житомирщине в Коростенском районе спасатели деблокировали из искореженного грузовика пострадавшего мужчину. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

7 июля в 17:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходимо помочь освободить мужчину, который пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Бехи Коростенского района.

На месте происшествия выяснилось, что грузовой автомобиль «Renault magnum» по неизвестным причинам съехал в кювет. Кабина транспортного средства врезалась в дерево и развернулся на 90 градусов. В результате происшествия пострадал мужчина, который находился на спальном месте внутри кабины. Он был в сознании, но тяжело дышал и жаловался на значительные ушибы.

Чтобы добраться к потерпевшему, спасатели выбили лобовое стекло и попали внутрь покореженной кабины. Положив мужчину на медицинские носилки, они осторожно передали пострадавшего работникам скорой, которые госпитализировали его в лечебное учреждение. Чтобы не произошло короткого замыкания, специалисты ГСЧС сначала срезали дерево, в которое въехала машина, и, добравшись до аккумулятора, отключили его.