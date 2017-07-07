На Николаевщине неизвестные пытались поджечь дом депутата горсовета

В Вознесенске Николаевской области неизвестные бросили в дом частного предпринимателя, 55-летнего депутата городского совета бутылку с зажигательной смесью, полиция расследует этот факт.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, депутат сообщил о событиях 6 июля около 15.00.

"В течение семи минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Вознесенского района. Правоохранители пообщались с потерпевшим, приняли у него заявление и объяснение, пообщались с возможными свидетелями и, осмотрев территорию домовладения, обнаружили возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с горюче-смазочным веществом и следы обуви", - сообщили в полиции.

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Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.15 «Покушение на преступление» ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.