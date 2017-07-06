На Житомирщине мошенники продолжают обманывать людей

Как отмечается в сообщении, 5 июля в полицию обратился 25-летний житель Житомирского района с заявлением о сомнительной сделки по продаже «Renault Laguna». В настоящее время полицейские изъяли деньги, которыми рассчитались с заявителем за автомобиль, для проведения их экспертизы. Мужчина считает их подделкой.

Сообщение поступило в 4.30. Заявитель рассказал, что полтора часа назад в г. Житомире на автозаправочной станции он встретился с незнакомцем, которому продал свой автомобиль «Renault Laguna» с зарубежной регистрацией.

По словам мужчины, за несколько дней до этого он разместил соответствующее объявление на известном интернет-ресурсе. С покупателем связались по телефону и договорились о встрече в удобное для обоих время.

Впрочем, после сделки у заявителя возникли подозрения относительно подлинности полученных за авто евро, с тем он и обратился в полицию.

В настоящее время по указанному факту начато производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Купюры с признаками подделки на сумму 1 тысячу 250 евро изъято для проведения экспертизы.

«Излишне говорить, что номер мобильного, по которому потерпевший договаривался о встрече, уже выключен. А каких-либо иных сведений о покупателе у заявителя нет», - рассказал УНИАН начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

Еще одна житомирянка вчера обратилась в полицию за мошенничество, связанное с транспортным средством. 29-летняя женщина получила смс-сообщение о выигрыше авто и поверила в байку о необходимости оплатить расходы на налог, доставку и т п. Таким образом заявительница перечислила мошенникам на мобильный 22 тысячи гривен. Не дождавшись за неделю своего выигрыша, женщина смогла сообщить в полицию лишь номер телефона (на то время уже давно недействующий), на который она собственноручно перечислила средства.

А 96-летняя жительница. Радомышль отдала «представительницы» благотворительной организации «Красный крест» под предлогом обмена старых купюр денег на новые все свои сбережения – более 20 тысяч гривен, собранных пенсионеркой с пенсии. Зато женщине достался конверт с нарезанными в нем листами газетной бумаги.

По этим фактам также начато досудебные расследования.