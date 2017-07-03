Во Львове с памятника на Холме Славы похитили бронзовый венок (фото)

Правоохранители Львовщины устанавливают лиц, причастных к повреждениям двух бронзовых памятников. Об этом сообщает полиция области.

Во Львове злоумышленники украли бронзовый венок с могилы Неизвестному солдату, а в Радеховском районе – отрезали элемент бронзовой скульптуры солдатам, погибшим во времена Второй мировой войны.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления лиц, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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"Еще одно сообщение о повреждении памятника поступило сегодня в Радеховское отделение полиции. Около 9:00 в полицию позвонил сельский председатель села Хмельно и сообщил, что ночью злоумышленники похитили часть бронзовой скульптуры Неизвестным солдатам, погибшим во времена Второй мировой войны, которая установлена вблизи сельсовета", - добавили в ведомстве.

От бронзовой фигуры специальным режущим предметом неизвестные отрезали часть ноги.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц, проводится досудебное расследование.

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