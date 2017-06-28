На тростянецком кладбище вандалы облили краской памятники героям АТО

В Тростянце Сумской области на могилах героям АТО злоумышленники повредили памятники. Полиция открыла уголовное производство, передает местное издание Everyday.sumy.

"Злоумышленники облили краской три памятника участникам АТО, установленные на тростянецком кладбище. В полиции данное происшествие квалифицировали как "Надругательство над могилой" и уже открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции сегодня в 08:35.

"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Дерзкие злоумышленники облили желтой краской три памятника на кладбище, расположенном на ул. Памяти. Сейчас полиция принимает меры по розыску неизвестных и очень рассчитывает на помощь общественности", - отметили в полиции.

Напомним, ранее в Попасной вандалы разрушили памятник героям АТО.