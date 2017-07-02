В Хмельницком произошел мощный пожар (фото, видео)

18:59, 02 июля 2017
Происшествия
1614 0

Спасатели более 3,5 часов боролись с огнем, существовала реальная угроза обрушения конструкций.

В Хмельницком загорелся торгово-производственный комплекс / Фото dsns.gov.ua

Этой ночью в Хмельницком произошел масштабный пожар, сгорели помещения мебельной фабрики и офисов общей площадью более 2 тыс. кв. метров.

Читайте такжеВ Одессе во время пожара возле санатория пострадали четверо человек, из них двое детей

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области, спасатели более 3,5 часов тушили пламя.

Существовала реальная угроза обрушения конструкций. Быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия здания, большая пожарная нагрузка швейного цеха и других помещений, а также позднее сообщение о пожаре.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на вплотную построенное вопреки противопожарным нормам трехэтажное здание, на крыше которого уже бушевало пламя, и тем самым спасти от уничтожения продуктовый супермаркет и офисные помещения, а также не допустить переброски огня на рядом расположенные многоэтажки.

Пожар был ликвидирован около 5.00 утра. К тушению огня привлекался 51 спасатель, 17 единиц пожарной и специальной техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского отдела полиции Валерий Онисьев, по факту пожара правоохранители открыли производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#пожар в Хмельницком