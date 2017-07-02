В Хмельницком произошел мощный пожар (фото, видео)

Этой ночью в Хмельницком произошел масштабный пожар, сгорели помещения мебельной фабрики и офисов общей площадью более 2 тыс. кв. метров.

Читайте такжеВ Одессе во время пожара возле санатория пострадали четверо человек, из них двое детей

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области, спасатели более 3,5 часов тушили пламя.

Существовала реальная угроза обрушения конструкций. Быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия здания, большая пожарная нагрузка швейного цеха и других помещений, а также позднее сообщение о пожаре.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на вплотную построенное вопреки противопожарным нормам трехэтажное здание, на крыше которого уже бушевало пламя, и тем самым спасти от уничтожения продуктовый супермаркет и офисные помещения, а также не допустить переброски огня на рядом расположенные многоэтажки.

Пожар был ликвидирован около 5.00 утра. К тушению огня привлекался 51 спасатель, 17 единиц пожарной и специальной техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского отдела полиции Валерий Онисьев, по факту пожара правоохранители открыли производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).